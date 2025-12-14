Орбан повезе на саміт ЄС 1,6 млн анкет "референдуму" проти допомоги Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан поділився планами повезти з собою в Брюссель на саміт ЄС понад півтора мільйони анкет так званої "національної консультації", під час якої громадяни нібито відкинули підтримку України.

Відповідний допис він розмістив у Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, 1,6 млн угорців "висловили свою думку про плани підвищення податків у зв'язку з війною".

"Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу", – зазначив Орбан, який летітиме на саміт урядовим літаком, що перебуває в управлінні ВПС.

Угорський прем'єр супроводив публікацію світлиною зі стосами паперів.

Нагадаємо, угорський уряд ініціював нові "національні консультації" з питань підвищення податків, при цьому стверджуючи, що такий крок є вимогою Європейського Союзу для фінансування України та "війни".

Угорські громадяни отримали листа від уряду, де "національні консультації" щодо податків привʼязуються до обговорення у ЄС шляхів подальшої фінансової підтримки України.

Нагадаємо, "національні консультації" – це пропагандистський інструмент уряду Віктора Орбана, який імітує загальнонаціональне опитування, але фактично не містить жодних запобіжників зловживань чи маніпуляції голосами.

Результати таких "консультацій" угорська влада часто використовує з пропагандистською метою, підмінюючи ними опитування громадської думки і навіть називаючи "референдумами".

У червні 2025 року в уряді Угорщини оголосили остаточні результати подібного "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував.

