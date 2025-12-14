Орбан повезет на саммит ЕС 1,6 млн анкет "референдума" против помощи Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан поделился планами повезти с собой в Брюссель на саммит ЕС более полутора миллионов анкет так называемой "национальной консультации", во время которой граждане якобы отвергли поддержку Украины.

Соответствующее сообщение он разместил в Facebook, передает "Европейская правда".

По его словам, 1,6 млн венгров "выразили свое мнение о планах повышения налогов в связи с войной".

"Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выражу мнение молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать никаких дополнительных расходов за превышение веса багажа", – отметил Орбан, который будет лететь на саммит правительственным самолетом, находящимся в управлении ВВС.

Венгерский премьер сопроводил публикацию фотографией с кипами бумаг.

Напомним, венгерское правительство инициировало новые "национальные консультации" по вопросам повышения налогов, при этом утверждая, что такой шаг является требованием Европейского Союза для финансирования Украины и "войны".

Венгерские граждане получили письмо от правительства, где "национальные консультации" по налогам привязываются к обсуждению в ЕС путей дальнейшей финансовой поддержки Украины.

Напомним, "национальные консультации" – это пропагандистский инструмент правительства Виктора Орбана, который имитирует общенациональный опрос, но фактически не содержит никаких предохранителей злоупотреблений или манипуляции голосами.

Результаты таких "консультаций" венгерские власти часто используют в пропагандистских целях, подменяя ими опросы общественного мнения и даже называя "референдумами".

В июне 2025 года в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты подобного "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что против высказались 95% голосовавших.

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".