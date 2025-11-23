Орбан кличе угорців на новий псевдореферендум і лякає "українською військовою мафією"

Угорський уряд ініціював нові "національні консультації" з питань підвищення податків, при цьому стверджуючи, що такий крок є вимогою Європейського Союзу для фінансування України та "війни".

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Угорські громадяни отримали листа від уряду, де "національні консультації" щодо податків привʼязуються до обговорення у ЄС шляхів подальшої фінансової підтримки України.

"В Україні вибухнув безпрецедентний корупційний скандал. Виявилося, що українська військова мафія, яка досягла найвищого рівня української держави, привласнила мільярди євро з європейських грошей. Їх розкішний спосіб життя ілюструє той факт, що в київському палаці одного з підозрюваних, який перебуває в бігах, навіть туалет зроблений із золота. Це обурливо!" – йдеться в листі.

В уряді Угорщини далі скаржаться на "безпрецедентний тиск" з боку ЄС, аби угорців змусили платити більше податків "для продовження війни".

Водночас самі опитування "національних консультацій", з якими ознайомився кореспондент "Європейської правди", узагалі не згадують про Україну чи "українську військову мафію".

У формулюваннях питань провину за потенційне підвищення податків покладають на "Брюссель", який хоче нібито отримати більше грошей для "фінансування іммігрантів".

Побіжна згадка про російську війну проти України міститься лише в питанні про те, чи повинні Угорщина "купувати нафту й газ із більш дорогих джерел замість дешевої російської енергії, навіть якщо це збільшує плату за комунальні послуги".

Нагадаємо, "національні консультації" – це пропагандистський інструмент уряду Віктора Орбана, який імітує загальнонаціональне опитування, але фактично не містить жодних запобіжників зловживань чи маніпуляції голосами.

Результати таких "консультацій" угорська влада часто використовує з пропагандистською метою, підмінюючи ними опитування громадської думки і навіть називаючи "референдумами".

У червні 2025 року в уряді Угорщини оголосили остаточні результати подібного "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував.

Читайте також: Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".