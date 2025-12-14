В "Альтернативі для Німеччини" закликали до союзу з американськими націоналістами

Німецький ультраправий політик Маркус Фронмайєр закликав до союзу між американськими та німецькими націоналістичними партіями на гала-вечорі MAGA в суботу, підбадьорений новою стратегією безпеки США, що вихваляє патріотичні партії Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Маркус Фронмайєр був серед близько 20 політиків від партії "Альтернатива для Німеччини" різного рівня, які взяли участь у щорічному гала-вечорі, організованому Нью-Йоркським клубом молодих республіканців.

Цей гала-вечір став місцем збору республіканців, що підтримують MAGA, та міжнародних ультраправих діячів в останні роки, а два роки тому його очолив Дональд Трамп.

Багато європейських лідерів побоюються, що зростаюча підтримка ультраправих партій континенту з боку адміністрації Трампа може надати їм більшої легітимності та допомогти їм прийти до влади. Антимігрантська партія "АдН" вже посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях у Німеччині напередодні п'яти виборів у федеральних землях у 2026 році.

"Союз американських і німецьких патріотів є кошмаром ліберальних еліт – і надією вільного світу", – сказав Фронмаєр у своїй промові на гала-вечорі.

"Давайте повернемо нашу культуру, давайте повернемо наші нації, давайте знову зробимо Захід цілісним", додав він.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи раніше в суботу, визнав, що Європа повинна готуватися до фундаментальних змін у своїх відносинах зі Сполученими Штатами, додавши, що ера "Pax Americana" в основному закінчилася.

Фронмаєр, речник з питань зовнішньої політики федеральної парламентської групи "АдН", перед гала-вечором зустрівся з заступницею державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сарою Роджерс.

Минулого тижня Роджерс опублікувала відео, в якому критикувала нібито випадки цензури по всій Європі.

Політики з основних німецьких партій звинуватили "АдН" в "антинімецькій дипломатії".

Раніше цього року німецька внутрішня розвідка класифікувала "АдН" як праворадикальну організацію.

Інші партії Німеччини відмовляються співпрацювати з її законодавцями – "АдН" вважає такий пакт недемократичним.

Зв'язки між Нью-Йоркським клубом молодих республіканців та "АдН" існують вже кілька років, але останніми місяцями вони поглибилися і привернули до себе все більше уваги.

Фронмайєр сказав, що запросив представників Державного департаменту США та законодавців взяти участь у конгресі в Німеччині в лютому, в тому ж місяці, коли лідери зазвичай приїжджають до країни на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа.

Читайте також: Розворот Трампа: які зміни анонсує нова безпекова стратегія США.