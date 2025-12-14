В "Альтернативе для Германии" призвали к союзу с американскими националистами

Немецкий ультраправый политик Маркус Фронмайер призвал к союзу между американскими и немецкими националистическими партиями на гала-вечере MAGA в субботу, ободренный новой стратегией безопасности США, восхваляющей патриотические партии Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Маркус Фронмайер был среди около 20 политиков от партии "Альтернатива для Германии" разного уровня, которые приняли участие в ежегодном гала-вечере, организованном Нью-Йоркским клубом молодых республиканцев.

Этот гала-вечер стал местом сбора республиканцев, поддерживающих MAGA, и международных ультраправых деятелей в последние годы, а два года назад его возглавил Дональд Трамп.

Многие европейские лидеры опасаются, что растущая поддержка ультраправых партий континента со стороны администрации Трампа может придать им большую легитимность и помочь им прийти к власти. Антимигрантская партия "АдГ" уже занимает первое место в общенациональных опросах в Германии накануне пяти выборов в федеральных землях в 2026 году.

"Союз американских и немецких патриотов является кошмаром либеральных элит – и надеждой свободного мира", – сказал Фронмаер в своей речи на гала-вечере.

"Давайте вернем нашу культуру, давайте вернем наши нации, давайте снова сделаем Запад целостным", добавил он.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая ранее в субботу, признал, что Европа должна готовиться к фундаментальным изменениям в своих отношениях с Соединенными Штатами, добавив, что эра "Pax Americana" в основном закончилась.

Фронмайер, спикер по вопросам внешней политики федеральной парламентской группы "АдН", перед гала-вечером встретился с заместителем государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сарой Роджерс.

На прошлой неделе Роджерс опубликовала видео, в котором критиковала якобы случаи цензуры по всей Европе.

Политики из основных немецких партий обвинили "АдН" в "антигерманской дипломатии".

Ранее в этом году немецкая внутренняя разведка классифицировала "АдГ" как праворадикальную организацию.

Другие партии Германии отказываются сотрудничать с ее законодателями – "АдГ" считает такой пакт недемократическим.

Связи между Нью-Йоркским клубом молодых республиканцев и "АдГ" существуют уже несколько лет, но в последние месяцы они углубились и привлекли к себе все больше внимания.

Фронмайер сказал, что пригласил представителей Государственного департамента США и законодателей принять участие в конгрессе в Германии в феврале, в том же месяце, когда лидеры обычно приезжают в страну на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.

