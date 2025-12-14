Сибіга назвав Орбана найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на обурення угорського прем'єра Віктора Орбана через рішення ЄС щодо російських активів.

Відповідний допис Сибіга розмістив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Міністр поширив допис Орбана, у якому той нарікає на політику Брюсселя.

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі", – написав Орбан.

"Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі" – прокоментував Сибіга, вочевидь маючи на увазі Орбана.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".