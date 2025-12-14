Сибига назвал Орбана наиболее ценным замороженным активом РФ в Европе

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на возмущение венгерского премьера Виктора Орбана из-за решения ЕС относительно российских активов.

Соответствующее сообщение Сибига разместил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Министр распространил сообщение Орбана, в котором тот сетует на политику Брюсселя.

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме", – написал Орбан.

"Наиболее ценный замороженный российский актив в Европе" – прокомментировал Сибига, очевидно имея в виду Орбана.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".