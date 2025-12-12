Посли ЄС підтримали безстрокову заморозку активів РФ, дві країни виступили проти

Посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін, що забезпечить їхнє неповернення РФ у випадку, якщо антиросійські санкції перестануть діяти.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Рішення було ухвалено 25 голосами "за", дві країни його не підтримали. Голосування відбувалось за письмовою процедурою та розпочалось напередодні. Раніше прем'єри Угорщини та Словаччини заявляли, що не підтримають надання "репараційної позики" Україні.

Санкції ЄС проти Росії мають поновлюватися кожні 6 місяців одноголосною підтримкою усіх 27 держав ЄС, що створює постійний ризик їх зняття за ініціативою навіть однієї держави-члена. Зокрема, Угорщина регулярно використовує погрози, що не підтримає продовження санкцій, аби домогтися переваг для себе.

Оскільки голосування виявилось успішним, то російські активи залишатимуться знерухомленими, поки Рада ЄС не ухвалить інше рішення.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона вітає рішення держав ЄС щодо пропозиції ЄК продовжити заморожування російських суверенних активів.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триватиме ця жорстока агресивна війна, витрати Росії будуть продовжувати зростати. Це потужний сигнал Україні: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою та за столом переговорів", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Це рішення є важливим для того, аби отримати згоду Бельгії надати "репараційну позику" Україні з використанням російських активів.

Доповнено: у Раді ЄС пояснили, що ухвалене регулювання тимчасово забороняє будь-який прямий або непрямий переказ активів або резервів Центрального банку Росії, або будь-якої юридичної особи, організації чи органу, що діє від імені або за вказівкою Центрального банку Росії, такого як Російський національний фонд добробуту.

"Ці заходи є тимчасовими і повинні зберігатися доти, доки надання Росії значних фінансових та інших ресурсів для продовження її дій у контексті загарбницької війни проти України створює або загрожує створити серйозні економічні труднощі в Союзі та державах-членах, а також доти, доки існує ризик подальшого серйозного погіршення економічної ситуації в Союзі та державах-членах", – заявили у Раді ЄС.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан назвав голосування за заборону повернення росактивів Кремлю "брюссельською диктатурою".

"Європейська правда" напередодні повідомляла, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.

