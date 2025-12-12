Посол ЄС пояснила рішення Євросоюзу про заборону передачі російських активів

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".

Про це Матернова написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що сьогодні з Брюсселя надійшла "одна з найкращих новин" за останні дні.

"Сьогодні Рада, тобто держави-члени, прийняла чітке рішення: Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку, що зберігаються на території Європейського Союзу. Ні безпосередньо, ні через "задні двері", – заявила посол.

Вона пояснила, що Європейський Союз заблокував будь-який переказ цих коштів назад до Росії.

"Причина проста і справедлива: якщо Москва відновить доступ до цих грошей, вони будуть безпосередньо використані для фінансування російської агресії проти України. Для Росії це погана новина. Менше грошей на війну, менше можливостей обійти санкції і менше можливостей чинити тиск на Європу за допомогою гібридних атак і економічного примусу", – підкреслила глава посольства США.

Матернова додала, що ці заходи є тимчасовими, але вони залишатимуться в силі, доки Росія продовжуватиме свою агресивну війну і загрожуватиме безпеці Європи.

"Наступного тижня ми, можливо, побачимо подальші рішення щодо заморожених активів", – висловила сподівання Матернова.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що рішення Ради ЄС про безстрокове замороження російських активів, які перебувають на території Європейського Союзу, є чітким сигналом європейського суверенітету.

12 грудня Рада ЄС хвалила рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін. 25 країн проголосували "за", дві країни не підтримали рішення.

