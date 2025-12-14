У Німеччині Ліва партія закликає включити Китай до переговорів про можливе припинення вогню в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Невключення Китаю є стратегічною помилкою, яка невиправдано продовжує війну", – заявив лідер партії Ян ван Акен в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

"Нам нарешті потрібно зрозуміти, як змусити Кремль взяти участь у серйозних переговорах. Тому Китай повинен бути залучений до процесу, оскільки це посилить тиск на Росію", – сказав він.

Він додав, що також важливо, щоб більшість населення України підтримала мирний план: "Тільки тоді мир буде стійким. Для цього потрібні матеріальні гарантії безпеки для України".

Він підкреслив, що це має стосуватися не тільки військ НАТО, "але й миротворчої місії ООН, до якої входять китайські солдати. "Росія ніколи не стрілятиме в китайських солдатів, тому китайські миротворці також повинні брати участь у забезпеченні миру", – вважає політик.

Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.

В неділю у Берліні проходять переговори України і США щодо мирного врегулювання у війні з РФ.