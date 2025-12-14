В Германии Левая партия призывает включить Китай к переговорам о возможном прекращении огня в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Невключение Китая является стратегической ошибкой, которая неоправданно продолжает войну", – заявил лидер партии Ян ван Акен в интервью газете Rheinische Post.

"Нам наконец нужно понять, как заставить Кремль принять участие в серьезных переговорах. Поэтому Китай должен быть вовлечен в процесс, поскольку это усилит давление на Россию", – сказал он.

Он добавил, что также важно, чтобы большинство населения Украины поддержало мирный план: "Только тогда мир будет устойчивым. Для этого нужны материальные гарантии безопасности для Украины".

Он подчеркнул, что это должно касаться не только войск НАТО, "но и миротворческой миссии ООН, в которую входят китайские солдаты. "Россия никогда не будет стрелять в китайских солдат, поэтому китайские миротворцы также должны участвовать в обеспечении мира", – считает политик.

Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

В воскресенье в Берлине проходят переговоры Украины и США по мирному урегулированию в войне с РФ.