Зеленський і Мерц розпочали зустріч з посланцями Трампа у Берліні

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок зустрічі української, німецької та американської сторін у Берліні.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський поширив декілька світлин з початку зустрічі. Зокрема на них видно, що сам Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і представники їхніх команд сидять по один бік столу, а на іншому перебувають спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, зять американського президента Джаред Кушнер та члени американської делегації.

"Розпочали зустріч", – написав Зеленський.

Доповнено о 18.25. Пізніше у канцелярії Мерца уточнили, що канцлер був присутній на відкритті зустрічі, а потам представники України і США продовжили перемовини без нього.

Президент Володимир Зеленський дорогою до Берліна заявив, що Україна не має прямого діалогу з російською стороною, але її фактично представляють американці.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.