Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині з виплатою штрафів за розрив контрактів з РФ

Президент Естонії Алар Каріс припустив, що Угорщині варто допомогти з виплатою штрафів за розрив енергетичних контрактів з РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає "Європейська правда".

Каріс нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб переконатися в тому, що Угорщина і далі отримуватиме дешеву енергію з Росії.

За словами Каріса, деякі енергетичні контракти, підписані між Угорщиною і Росією, можуть бути продовжені навіть до 2040-х років.

На президента Естонії, Угорщина повинна відмовитися від цих контрактів.

"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – запропонував Каріс.

Нагадаємо, 3 грудня головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.

