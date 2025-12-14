Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині з виплатою штрафів за розрив контрактів з РФ
Президент Естонії Алар Каріс припустив, що Угорщині варто допомогти з виплатою штрафів за розрив енергетичних контрактів з РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає "Європейська правда".
Каріс нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб переконатися в тому, що Угорщина і далі отримуватиме дешеву енергію з Росії.
За словами Каріса, деякі енергетичні контракти, підписані між Угорщиною і Росією, можуть бути продовжені навіть до 2040-х років.
На президента Естонії, Угорщина повинна відмовитися від цих контрактів.
"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – запропонував Каріс.
Нагадаємо, 3 грудня головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.
Читайте також: Боротьба за заборону російського газу: чи вдасться уникнути послаблень у санкціях ЄС.