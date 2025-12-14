Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с выплатой штрафов за разрыв контрактов с РФ

Президент Эстонии Алар Карис предположил, что Венгрии стоит помочь с выплатой штрафов за разрыв энергетических контрактов с РФ.

Об этом он сказал в интервью финской газете Ilta Sanomat, передает "Европейская правда".

Карис напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву, чтобы убедиться в том, что Венгрия и дальше будет получать дешевую энергию из России.

По словам Кариса, некоторые энергетические контракты, подписанные между Венгрией и Россией, могут быть продлены даже до 2040-х годов.

По мнению президента Эстонии, Венгрия должна отказаться от этих контрактов.

"Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы", – предложил Карис.

Напомним, 3 декабря председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия относительно постепенного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил о намерениях судиться с ЕС из-за планов постепенного прекращения импорта российского газа.

