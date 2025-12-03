У ЄС попередньо узгодили повну відмову від російського газу до кінця 2027 року

Головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту у вівторок досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.

Данське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо законопроєкту, який передбачає поступову юридично зобов’язуючу заборону на імпорт як трубопровідного, так і скрапленого природного газу з Росії у країни ЄС – що є складовою "дорожньої карти" REPowerEU і має на меті усунути залежність від російських енергоресурсів.

Згідно з проєктом, заборона на імпорт російського газу набуде чинності через шість місяців з набуття чинності даним законом. Передбачені перехідні періоди означають, що остаточно заборона набуде чинності під кінець 2027 року.

Так, для короткострокових контрактів, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт СПГ набуде чинності з 25 квітня, а трубопровідного – 17 червня 2026 року.

Для довгострокових контрактів на імпорт СПГ заборона набуде чинності з 1 січня 2027 року, згідно з 19-м пакетом санкцій, а для трубопровідного газу – з 30 вересня 2027 року, із прив’язкою також до заповненості газосховищ; найпізніше – з 1 листопада 2027 року.

Зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише для конкретно визначених операційних цілей і не можуть бути такими, що призведуть до збільшення об’ємів імпорту в останні дозволені роки.

До імпорту обох видів газу буде застосовуватися режим попереднього погодження для контролю за виконанням заборони.

Для імпорту російського газу, що підпадає під умови перехідного періоду, подавати запит на погодження потрібно щонайменш за місяць до планової дати імпорту; для неросійського газу – щонайменше п'ять днів, або сім днів у разі імпорту через інтерконектор "Странджа 1" у Болгарії.

У деяких ситуаціях, з метою уникнення зайвого адміністративного навантаження, процедура може не застосовуватися – для імпорту з країн, що виконують визначені критерії.

Зокрема, йдеться про великі газовидобувні країни, що експортували до ЄС у 2024 році понад 5 млрд кубометрів газу і які або заборонили/обмежили імпорт російського газу, або не мають для цього інфраструктури. Єврокомісія може змінювати цей перелік країн з винятком.

Проєкт також передбачає, що усі країни-члени мають подати власні національні плани диверсифікації постачання як газу, так і нафти.

Також країни-члени повинні будуть протягом місяця з набуття чинності цим законом сповістити ЄК про свої контракти на постачання російського газу або наявні заборони на національному рівні.

Рада ЄС і Європарламент залишили положення, що дозволяє призупинити дію закону у разі "несподіваних подій, що загрожують енергопостачанню однієї чи більше країн-членів".

Зауважимо, наразі йдеться про попередню політичну згоду щодо проєкту. Він ще має пройти офіційне затвердження у Раді ЄС та Європарламенті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.

