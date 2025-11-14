Угорщина судитиметься з ЄС через заборону російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через його рішення про поступове припинення імпорту російського газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Угорська влада вже не вперше анонсує подібний крок.

Будапешт – найближчий союзник Кремля в Євросоюзі – все ще сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв. Раніше він використовував своє право вето, щоб отримати винятки з санкцій ЄС проти російських енергоносіїв.

Минулого місяця країни ЄС домовилися поступово відмовитися від імпорту газу з Росії до кінця 2027 року. За словами дипломатів, всі, крім Угорщини та Словаччини, підтримали цей крок.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб заткнути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до європейського суду", – заявив Орбан у своєму щотижневому інтерв'ю державному радіо в п'ятницю.

Прем'єр-міністр додав, що він також "шукає інші, неправові" засоби, щоб переконати Брюссель, але сказав, що поки що не буде розкривати подробиць.

Орбан заявив, що скасування санкцій США, якого він домігся минулого тижня на зустрічі зі своїм "дорогим другом" та ідеологічним союзником, президентом США Дональдом Трампом, може тривати довше, ніж рік.

Офіційні особи США, в тому числі держсекретар Марко Рубіо, заявили, що Будапешту було надано тимчасове звільнення на один рік, але Орбан наполягав, що воно діятиме "доти, доки Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів і в Угорщині існує національний уряд".

"Це особиста домовленість між двома лідерами. Бюрократи можуть писати все, що завгодно, але це не має жодного значення", – сказав він.

У жовтні Рада Європейського Союзу схвалила нові плани щодо припинення закупівель російської нафти і газу – зокрема заборони імпорту російського СПГ до 2027 року. Словаччина разом із Угорщиною виступили проти.

