ЄС розширив санкції проти "тіньового флоту" Росії

Рада Європейського Союзу ввела санкції ще проти п'ятьох осіб та чотирьох організації, які відповідальні за підтримку "тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради, пише "Європейська правда".

Рада ЄС внесла до списку бізнесменів, які пов'язані прямо чи опосередковано з великими російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" і "Лукойл".

Усі вони задіяні в економічному секторі, що забезпечує значне джерело доходів для уряду РФ, а також контролюють судна, що транспортують сиру нафту або нафтопродукти, походженням з Росії або експортовані з Росії, приховуючи фактичне походження нафти та застосовуючи незаконні та ризиковані методи судноплавства.

Нові санкції спрямовані проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та Росії, які володіють або управляють танкерами, що підпадають під обмежувальні заходи, введені ЄС або іншими країнами за те, що вони є частиною "тіньового флоту" Росії.

Загалом санкції ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже застосовуються до понад 2,6 тисячі фізичних осіб та організацій.

Цього ж дня стало відомо, що Європейський Союз розширює рамки санкційного режиму проти Білорусі, щоб він охоплював також гібридні недружні дії Білорусі проти її європейських сусідів.

Окрім цього, Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо ще 12 осіб та двох організацій через подальші гібридні дії Росії, включно з маніпулюванням іноземною інформацією та кібератаками проти ЄС, його держав-членів та партнерів.