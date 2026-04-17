У Стармера запевнили, що він не піде у відставку на тлі нових викриттів з експослом у США

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не має наміру подавати у відставку після того, як в уряді викрили нові деталі справи експосла у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний секретар британського прем'єр-міністра Даррен Джонс у коментарі BBC.

Цього тижня стало відомо, що експосол Британії у США Пітер Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Новий скандал поновив заклики про відставку Стармера, зокрема серед опозиційних політиків.

Секретар Стармера заявив, що прем'єр-міністр не збирається йти з посади та не розглядав таку можливість.

Джонс зазначив, що Стармер не обманював парламент перед призначенням посла – ні свідомо, ні несвідомо, оскільки не знав про результати перевірки Мендельсона.

За словами секретаря, британський уряд дізнався про те, що Мендельсон не пройшов перевірку, після того, як нещодавно попросив надати рекомендації Служби перевірки безпеки, спрямовані до МЗС.

Прем'єрство Стармера вже опинялося під загрозою після того, як наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

