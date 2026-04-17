ЗМІ: США попередили кілька країн Європи про можливі затримки постачань зброї

Кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході, що виснажує американські запаси.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

П’ятеро співрозмовників, що спілкувалися на умовах анонімності, розповіли, що посадовці США повідомили кілька європейських країн про ймовірні затримки постачань замовленої американської зброї – через потреби Штатів поповнювати власні склади в умовах триваючої війни на Близькому Сході.

Ситуація може торкнутися кількох європейських країн, у тому числі у Балтії та Північній Європі.

Частина зброї, про яку йдеться, була закуплена за програмою закордонного продажу зброї (Foreign Military Sales). Серед видів озброєння – різні боєприпаси наступального та оборонного призначення.

Офіційно відповідальні американські відомства поки не надали коментарів з цього приводу.

Європейські посадовці розчаровані і кажуть, що це ставить їх у скрутне становище.

Президент України Володимир Зеленський публічно казав, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо. Раніше він попередив про необхідність готуватись до сценарію, що постачання може зовсім зупинитися – однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Україна не залишиться без американської зброї через війну в Ірані.