ЄС розширив санкції проти Росії через гібридні та кіберзагрози

Рада Європейського Союзу ввела обмежувальні заходи щодо ще 12 осіб та двох організацій через подальші гібридні дії Росії, включно з маніпулюванням іноземною інформацією та кібератаками проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

У список додали відомих аналітиків у галузі зовнішньої політики, які працюють в установах та аналітичних центрах, афілійованих з апаратом Кремля.

Також Рада ЄС внесла у список осіб, що просувають проросійську пропаганду, антиукраїнські та антинатівські наративи. Серед них є колишні військові та поліцейські з країн Західної Європи.

Також санкції накладені на Міжнародний русофільський рух за поширення дестабілізуючих наративів від імені російського уряду, а також на 142-й окремий батальйон електронної війни в Калінінграді, який проводить навчання та кібератаки, включно зі збоєм сигналу GPS у кількох державах-членах ЄС.

Окремо під санкції потрапили члени російської військової розвідки (підрозділ 29155) та групи кіберзагроз Cadet Blizzard, які здійснювали атаки на урядові органи України, держави-члени ЄС та союзників НАТО для збору конфіденційної інформації та дестабілізації політичної ситуації.

Загалом тепер під обмежувальні заходи підпадають 59 осіб та 17 організацій.

Цього ж дня Європейський Союз розширив рамки санкційного режиму проти Білорусі, щоб він охоплював також гібридні недружні дії Білорусі проти її європейських сусідів.

Як повідомляли, минулого тижня постійні представники країн-членів ЄС погодили введення нових санкцій проти Росії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала внесення до санкційного списку ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.