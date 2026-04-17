У Мадяра ставлять за мету підготувати Угорщину до вступу у єврозону ймовірно до 2030 року

У партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині "Тиса" ставлять однією з цілей готувати країну до вступу у єврозону та допускають, що визначать бажаною датою 2030 рік.

Як повідомляє Telex, пише "Європейська правда", про це заявив відповідальний за питання фінансів у "Тисі" Андраш Карман.

Карман зазначив, що "Тиса" з приходом до влади оцінить фінансове становище країни та проведе консультації, після чого визначать цільову дату для вступу у єврозону.

На його думку, умови для цього можна створити до 2030 року, але за більш сприятливого сценарію – навіть швидше.

Одним з факторів Карман назвав стабільність цін, але зазначив, що цього не хочуть добиватися шляхом державного регулювання, оскільки це суперечить принципам нормальної ринкової економіки.

Нагадаємо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.

17 квітня до Будапешта приїздить делегація Єврокомісії, щоб обговорити з представниками "Тиси" умови розблокування європейських коштів для Угорщини. У тому числі обговорять ситуацію з позикою ЄС на 90 млрд євро для України, яка досі була заблокована через вето Орбана.