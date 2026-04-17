Чого очікувати від нової влади в Угорщині – головне з першого інтерв’ю посла Шандора

Очільник дипмісії України в Угорщині Федір Шандор – максимально нетиповий посол.

Він не має досвіду в дипломатії, досі може плутатися у деталях кадрової вертикалі МЗС, але має переваги, з якими складно сперечатися.

Закарпатець Шандор – етнічний угорець. Зважаючи на те, що для офіційного Будапешта підтримка своєї діаспори за кордоном – це пріоритет, є перевагою мати на чолі посольства людину, яка походить саме з цієї спільноти і може сказати, чи надумані чергові претензії на адресу України.

Попри угорське походження Шандора, режим Орбана зустрів його призначення зовсім не тепло, постійно надсилаючи проти нього своїх пропагандистів. Через це посол понад рік відмовлявся від інтерв’ю для українських медіа. Але перемога партії "Тиса" на виборах відкрила нову сторінку у відносинах України та Угорщина.

У відносинах України і Угорщини ми чекаємо дуже простої, елементарної речі: поновлення добросусідських відносин.

За часи правління Віктора Орбана ми отримали ненависть, якої реально не мало бути.

Тепер треба своїми кроками, демонструючи добросусідство, знімати пластами те лайно, яке наробив в Угорщині наш сусід.

Добросусідські відносини були в минулому і точно ще будуть.

Про це свідчить історія. Перша дипломатична місія України в світі була в Угорщині. Голодомор першою визнала Угорщина. Допомогу в багатьох проблемних ситуаціях, як-от під час повеней на Закарпатті, першою надає Угорщина. Від Угорщини ми раніше отримували реверсний газ, реверсну нафту. І так далі.

Чого ми чекаємо від Угорщини?

Перше – відновлення роботи експертної групи стосовно прав національних меншин.

Україна готова давати гарантії збереження прав меншин.

Друге – відкриття угорсько-української економічної комісії, яка не працювала з 2020 року. З нашого боку її очолює віцепрем'єр Тарас Качка. З угорського боку – чекаємо на визначення складу після формування нового уряду.

А ця комісія – це відкриття логістичних хабів, це відновлення роботи в банківській сфері. Вона має ухвалити рішення по фармацевтичній лінії, дуже важливі для угорської промисловості.

Також сподіваємося, що закінчиться така дурість, як "локальні санкції", запроваджені Угорщиною щодо певних українських продуктів.

Має відбутися не просто повернення цінностей, які перевозили українські інкасатори через територію Угорщини, а й покарання винних представників угорських спецслужб. Угорська преса назвала поіменно, хто це робив, де це робили, які були порушення.

І поки що українські гроші та інкасаторські автівки є речовим доказом скоєного злочину.

Звичайно, наше бажання – щоби стартувала робота з відкриття кластерів на переговорах про вступ України в ЄС, але це теж буде можливо тільки після закінчення протокольних моментів, внутрішніх процесів в Угорщині – і вже потім будуть загальноєвропейські процеси.

А ще – енергетика. Бензин, дизель та інші нафтопродукти. Продаж газу, продаж електроенергії, адже тут є атомна станція Пакш.

Нам потрібно більше використовувати угорську логістику. У нас дев'ять переходів на кордоні, дуже зручних для транспортних перевезень.

Вже відбувся контакт між двома міністрами зовнішніх справ.

Між Андрієм Сибігою і майбутньою міністеркню закордоних справ Угорщини Анітою Орбан вже, як кажуть у дипломатії, пішов дипломатичний сигнал.

Вони обмінялися привітаннями і позитивними наративами.

