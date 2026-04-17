У Франції впевнені, що Європа здатна розмінувати Ормузьку протоку

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що військові потужності європейських країн здатні допомогти забезпечити прохід через Ормузьку протоку, який ускладнює розміщення мін.

Як пише "Європейська правда", її слова передає Reuters.

Перед початком зустрічі близько 40 країн у Парижі, присвяченій оборонній місії з розблокування Ормузької протоки, Вотрен пояснила, на чому зосередяться обговорення.

"Існують можливості для надання послуг супроводу з повним забезпеченням – тобто, звичайно ж, без будь-якого наступального характеру – для суден з метою забезпечення їхнього безпечного проходження через протоку; саме це сьогодні обговорюватимуть у Парижі", – додала вона.

За словами міністерки, такі європейські країни, як Бельгія, Нідерланди та Франція, мають потужності з розмінування, здатні очистити прохід протокою.

Ормузька протока була заблокована Іраном після початку операції США та Ізраїлю. Прохід для суден також ускладнюють міни, розміщені іранськими військовими.

Як повідомляла "Європейська правда", зустріч щодо Ормузької протоки під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера розпочнеться о 14:00 за місцевим часом у Парижі.

Окрім них, особисто беруть участь також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні; решта європейців, а також учасники з Близького Сходу та Південної Америки, долучаться по відеозв’язку.

Попереднє обговорення щодо майбутньої місії відбулося під координацією Британії, у ньому брала участь і Україна.

Європейські країни заявляли, що головною умовою будь-якої місії в Ормузькій протоці є завершення бойових дій в регіоні.