Мадяр вийшов із закликом до підлеглих Орбана, яким доручили знищення документів

Новини — П'ятниця, 17 квітня 2026, 10:41 — Марія Ємець

Лідер партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині та очікуваний майбутній прем’єр Петер Мадяр закликав підлеглих Віктор Орбана, яким доручили знищити "незручні" документи, повідомляти про це.

Як повідомляє "Європейська правда", допис із таким закликом він опублікував у своєму Facebook у п’ятницю.

Мадяр заявив, що отримує повідомлення про масштабне знищення документів у все більшій кількості міністерств та інших відомств, і закликав усіх, хто має якусь інформацію про такі випадки, повідомляти про це партії "Тиса". 

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про знищення документів – повідомляйте нам, а за можливості – надсилайте документи, які доручили знищити", – закликав Петер Мадяр. 

Звинувачення щодо знищення документів лунали, зокрема, на адресу очільника МЗС Петера Сійярто, який "зник" з публічного простору ще ввечері у день виборів. 

У четвер Сійярто впізнали на пробіжці, він заявив журналістам, що "нікуди не зникав". 

