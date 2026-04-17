Топпосадовець британського МЗС йде у відставку через скандал з послом в США

Постійний заступник міністерки закордонних справ Великої Британії Оллі Роббінс подав у відставку після того, як стало відомо, що його відомство не повідомило про результат перевірок щодо колишнього посла в США Пітера Мендельсона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Призначення Мендельсона послом Британії у США відбулося попри те, що на той момент Роббінсу було відомо про його зв’язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Як стало відомо BBC, прем’єр Кір Стармер та міністерка закордонних справ Іветт Купер втратили довіру до Роббінса, і його фактично звільнили.

Це сталося після того, як уряд підтвердив, що МЗС пішло проти рекомендацій агентства з перевірки та дозволило Мендельсону обійняти посаду. Як виявилося, він не пройшов перевірку на безпеку перед призначенням, однак посадовці скасували цю рекомендацію.

Стверджується, що глава уряду та жоден з його міністрів не знали про це до початку цього тижня. Викриття щодо безпекової перевірки експосла в США поновило заклики до відставки Стармера.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать: радники прямо вказували прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Того ж дня Стармер заявив, що призначити Мендельсона послом Британії у США було його помилкою.

