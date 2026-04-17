У Чехії прийшли з обшуками до компанії, яку запідозрили в порушенні санкцій проти РФ

У середу чеські митники прийшли з обшуками до компанії, яку запідозрили в обході санкцій проти Росії.

Про це повідомляють низка чеських ЗМІ, серед яких IDNES, пише "Європейська правда".

15 квітня митна адміністрація Чехії прийшла з обшуками до інженерної компанії в районі міста Дечин, що під кордоном з Німеччиною. Причиною стали підозри в обході санкцій, оскільки продукція виробника за останні роки регулярно опинялася у Росії. Під час обшуку нікого не затримали.

ЗМІ спершу неофіційно повідомляли, що йдеться про TOS Varnsdorf, виробника різноманітних промислових станків. Згодом головний прокурор Праги Зденек Штепанек і маркетинговий директор компанії Міхал Махачек підтвердили цю інформацію.

"Можу підтвердити, що наша прокуратура наглядає за кримінальним провадженням, пов’язаним з підозрами у порушенні міжнародних санкцій", – зазначив Штепанек.

Портал Deník N писав, що станки компанії потрапляють до Росії обхідним шляхом через треті країни – зокрема Туреччину та Киргизстан. У минулорічних коментарях керівництво компанії категорично відкидало порушення санкцій.

У 2025 році в Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

