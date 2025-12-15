Зеленський про гарантії безпеки для України: перші напрацювання виглядають непогано

Президент України Володимир Зеленський розповів, що бачив напрацювання щодо проєкту гарантій безпеки для України, які "виглядають непогано, хоча це і перший драфт".

Про це він заявив у Берліні на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, робота з американською стороною щодо проєкту гарантій безпеки для України триває.

"Важливо, що США сприймають (гарантії безпеки для України) аналогічні статті 5 НАТО. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас там є прогрес. Я бачив деталі від військових, які їх напрацьовують. Вони виглядають непогано, хоча це і перший драфт", – сказав Зеленський.

У цьому контексті він вказав на важливість того, хто здійснюватиме моніторинг припинення вогню, якщо такий режим буде встановлений, і які санкційні кроки вживатимуться у разі його порушення.

"Важливо, що ми всі погодились, що ми повинні це напрацювати", – додав Зеленський.

Телеканал Sky News раніше повідомляв, що анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Зокрема, співрозмовник вказав, що було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці гарантії не будуть діяти вічно.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.