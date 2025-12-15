Умєров: Україна розраховує до кінця дня узгодити позиції зі США, які "наблизять до миру"

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

За словами секретаря РНБО, протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, і "було досягнуто реального прогресу".

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми вийдемо на домовленість, яка наблизить нас до миру", – зазначив він.

Умєров також вказав на появу у ЗМІ "шуму та анонімних спекуляцій".

"Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до тривалої мирної угоди", – підкреслив він.

Умєров також додав, що українська команда "надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, яких вони докладають".

Агентство AFP раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.