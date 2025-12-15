ЗМІ: у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ

Анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Заяву неназваного посадовця США наводить Sky News, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, ключовою темою американо-українських переговорів у Берліні були гарантії безпеки.

Він повідомив, що було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці гарантії не будуть діяти вічно.

Співрозмовник додав, що президент США Дональд Трамп переконаний, що зможе переконати Росію прийняти рішення про надання Україні гарантій, які аналогічні статті 5 НАТО. Це стосується принципу НАТО, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

Американський посадовець додав, що після останніх переговорів відбулися зрушення у врегулюванні питань між Росією та Україною, і були проведені глибші дискусії з приводу територій.

Він додав, що Росія буде відкрита для вступу України до Європейського Союзу, і що США вважають, що Росія прийме гарантії, передбачені в угоді.

Посадовець також розповів, що переговори були дуже позитивними і дозволили досягти консенсусу з низки питань.

Він додав, що деякі питання ще залишаються відкритими, але Дональд Трамп задоволений прогресом, який було досягнуто.

Посадовець зазначив, що європейські представники продемонстрували відмінні результати, і висловив сподівання на встановлення шляху до миру.

Агентство AFP раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.