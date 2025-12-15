Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: первые наработки выглядят неплохо

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что видел наработки по проекту гарантий безопасности для Украины, которые "выглядят неплохо, хотя это и первый драфт".

Об этом он заявил в Берлине на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, работа с американской стороной по проекту гарантий безопасности для Украины продолжается.

"Важно, что США воспринимают (гарантии безопасности для Украины) аналогичные статье 5 НАТО. Мы просто сейчас работаем, чтобы все это было выписано. И у нас там есть прогресс. Я видел детали от военных, которые их нарабатывают. Они выглядят неплохо, хотя это и первый драфт", – сказал Зеленский.

В этом контексте он указал на важность того, кто будет осуществлять мониторинг прекращения огня, если такой режим будет установлен, и какие санкционные меры будут приниматься в случае его нарушения.

"Важно, что мы все согласились, что мы должны это проработать", – добавил Зеленский.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

В частности, собеседник указал, что был достигнут прогресс в отношении гарантий безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти гарантии не будут действовать вечно.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.