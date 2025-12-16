Зеленський: ні де-юре, ні де-факто ми не визнаємо Донбас "російським"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого сходу України за Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 15 грудня під час онлайн-брифінгу журналістів дорогою до Нідерландів.

На запитання щодо долі Донеччини Зеленський констатував, що Росія хоче забрати регіон, Україна – не хоче його віддавати, а США намагаються запропонувати компроміс.

"Вони пропонують "вільну економічну зону". І я ще раз підкреслю: "вільна економічна зона" – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно", – наголосив президент.

"В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. Але в інших питаннях є рух вперед", – додав Зеленський.

Після попереднього раунду переговорів, минулого тижня, Зеленський розповів, як виглядає "компромісне бачення" США щодо Донбасу.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу. В МЗС України після того застерегли від довіри до даних від анонімних джерел.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.