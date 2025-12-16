Зеленский рассказал, что ожидает в случае отказа Кремля от наработанных с США решений

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае отказа Москвы согласиться на те условия завершения боевых действий, которые будут выработаны по итогам переговоров с США и Европой, главе Белого дома Дональду Трампу пора перейти к серьезному давлению на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Нидерланды.

Президента спросили, что, по его мнению, будет происходить, когда по итогам переговоров Украина, США и Европа финализируют какие-то договоренности, а в Кремле отвергнут их.

"Если Путин будет отвергать все, будет то, что сейчас у нас в самолете. Турбулентность. Она действительно сейчас у нас происходит, – пошутил Зеленский. – Но она не такая большая по сравнению с войной, безусловно. И с тем, если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания, как нашей, европейской и американской сторон".

Он продолжил, что в таком случае считает логичным, чтобы США перешли к жесткому давлению на Россию и расширили помощь Украине.

"Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он будет все отвергать. Я думаю, это справедливый наш запрос к американцам. Потому что, на мой взгляд, логика такова: если американцы готовы дать гарантии безопасности Украине и применить сильные гарантии, если Путин нарушит, то скажите мне откровенно, чем это отличается от того, если Путин не хочет заканчивать?" – отметил Зеленский.

"Я думаю, это будет справедливый запрос от меня как от президента и от некоторых европейских лидеров, чтобы дайте нам тогда хотя бы часть этих гарантий, чтобы мы могли отбиться от Путина. ПВО, и дайте long range", – подытожил он.

Во время брифинга Зеленский рассказал, что в целом по итогам переговоров должны оформить пять документов, часть из которых касаются гарантий безопасности, еще часть – восстановления. По его словам, в вопросе гарантий произошло "серьезное движение вперед".

Также президент подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.