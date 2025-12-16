Зеленський розповів про "серйозний рух вперед" у переговорах щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в обговореннях гарантій безпеки для України відбувається "серйозний рух вперед".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Нідерландів.

Зеленський зазначив, що бачить готовність з боку США погодитися на юридично зобов’язуючі гарантії безпеки Україні, що будуть схожими за своєю дією на ст. 5 НАТО.

"У нас серйозний рух вперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які повинні бути проголосовані в Конгресі США. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми точно знаємо, що Конгрес буде підтримувати щодо цього. Ну, точно-не точно, принаймні ми знаємо, що позитивно ставиться більшість Конгресу до цього", – сказав президент.

"І важливо, що це юридично зобовʼязуюча відповідальність наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора, з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт того, що є в 5 статті НАТО", – пояснив він.

Зеленський продовжив, що також обговорюється пакет заходів стримування, що мають запобігати новій агресії РФ: "яка зброя нам потрібна, яка сила потрібна, які тренування нам потрібні, яка укомплектація наших військ нам потрібна, яка кількість воїнів нам потрібна, яке фінансування потрібне нашій армії".

"Ну, і окремо, я вважаю, що це позитивний сигнал, що ми всі розуміємо – і США і Європа – ми повинні працювати разом. І якщо раніше у наших діалогах були сумніви з боку, скажімо так, деяких наших партнерів щодо дієвості Коаліції охочих, то сьогодні ми проговорювали, що гарантії безпеки нам потрібні і від Європи – це коаліція охочих "Європа+", там є і Канада і інші партнери, які не є частиною європейського континенту, але вони важливі, – і плюс американські гарантії безпеки. Ну, про деталі будемо говорити окремо", – додав він.

Володимир Зеленський вважає, що зараз "ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки".

Зеленський розповів, що загалом за підсумками перемовин мають оформити п’ять документів, частина з яких стосуються гарантій безпеки, ще частина – відновлення.

Також президент наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого Донбасу за Росією.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.