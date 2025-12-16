Лідер ультраправих Нідерландів: Україна ніколи не повинна стати членом ЄС чи НАТО

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс заявив, що Україна ніколи не повинна стати членом ЄС або НАТО.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Вілдерс заявив, що Нідерланди вже достатньо підтримали Україну фінансово і настав час для інших країн збільшити свої внески на її підтримку.

"Зеленський сьогодні бажаний гість у парламенті Нідерландів, але Україна ніколи не повинна стати членом ЄС або НАТО, а інші країни тепер повинні надати країні фінансову підтримку. Нідерланди вже внесли неймовірну суму в мільярди. Тепер насамперед мільярди для наших власних громадян!", – написав він.

Варто зазначити, що партія Вілдерса на позачергових виборах у Нідерландах здобула майже стільки ж голосів, що і партія-переможець.

Як відомо, 16 грудня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Нідерландах.

Зазначимо, 16 грудня у Гаазі відбувається важлива для України подія – підписання міжнародної угоди про заснування механізму, що розподілятиме репарації.

