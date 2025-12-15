Зеленський у вівторок відвідає Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс. На зустрічі обговорюватимуть мирні переговори та подальшу підтримку України.

Вдень президента України прийме король Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

Як повідомляє Dutch News з посиланням на урядову інформаційну службу Нідерландів, в рамках візиту до країни президент Зеленський також має виступити в Гаазі перед обома палатами парламенту Нідерландів.

Як повідомлялося, у неділю Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів щодо "мирного плану".

В понеділок у столиці Німеччини також очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.