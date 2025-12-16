Лидер ультраправых Нидерландов: Украина никогда не должна стать членом ЕС или НАТО

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Украина никогда не должна стать членом ЕС или НАТО.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Вилдерс заявил, что Нидерланды уже достаточно поддержали Украину финансово и пришло время для других стран увеличить свои взносы в ее поддержку.

"Зеленский сегодня желанный гость в парламенте Нидерландов, но Украина никогда не должна стать членом ЕС или НАТО, а другие страны теперь должны предоставить стране финансовую поддержку. Нидерланды уже внесли невероятную сумму в миллиарды. Теперь прежде всего миллиарды для наших собственных граждан!", – написал он.

Стоит отметить, что партия Вилдерса на внеочередных выборах в Нидерландах получила почти столько же голосов, что и партия-победитель.

Как известно, 16 декабря президент Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах.

Отметим, 16 декабря в Гааге проходит важное для Украины событие – подписание международного соглашения об учреждении механизма, который будет распределять репарации.

Подробнее об этом читайте в интервью с руководителем Реестра убытков при Совете Европы, который готовил основу для компенсационного механизма: "Мы уже прошли точку невозврата по выплате Россией компенсаций украинцам"