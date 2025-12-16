Угорщина судитиметься із Судом ЄС, який оштрафував її через міграційні правила

Угорщина подала позов проти Суду ЄС через рішення суду оштрафувати країну на 200 млн євро за порушення міграційної політики Євросоюзу.

Про це оголосив міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон, передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Європейська комісія раніше розпочала процедуру порушення проти Угорщини через її правила надання притулку, яка зрештою закінчилася в Суді ЄС. Угорський уряд програв справу в грудні 2020 року і, хоча уряд вжив заходів відповідно до рекомендацій Європейської комісії, він не привів угорське законодавство у повну відповідність з рішенням суду.

Суд оштрафував угорську владу на загальну суму 200 мільйонів євро за навмисне обходження правил ЄС щодо надання притулку. Сума штрафу збільшується на 1 мільйон євро за кожен день прострочення виплати.

Тужон заявив, що, оскільки це остаточне рішення суду, Угорщина не оскаржує його, а подає позов про відшкодування збитків. Міністр зазначив, що Договір про функціонування Європейського Союзу передбачає, що якщо європейська інституція завдає шкоди державі-члену, вона зобов'язана компенсувати цю шкоду.

На його думку, Суд ЄС не дотримався кількох правил і не застосував кілька принципів, які він мав би застосувати у своєму рішенні, тим самим порушивши права Угорщини. Тому Угорщина може подати позов про відшкодування збитків проти суду.

На думку Тужона, це не є юридичним питанням, оскільки, за його словами, рішення суду було засноване на ідеологічних і політичних, а не юридичних підставах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.

