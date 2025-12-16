Венгрия будет судиться с Судом ЕС, который оштрафовал ее из-за миграционных правил

Венгрия подала иск против Суда ЕС из-за решения суда оштрафовать страну на 200 млн евро за нарушение миграционной политики Евросоюза.

Об этом объявил министр юстиции Венгрии Бенце Тужон, передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Европейская комиссия ранее начала процедуру нарушения против Венгрии из-за ее правил предоставления убежища, которая в конце концов закончилась в Суде ЕС. Венгерское правительство проиграло дело в декабре 2020 года и, хотя правительство приняло меры в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, оно не привело венгерское законодательство в полное соответствие с решением суда.

Суд оштрафовал венгерские власти на общую сумму 200 миллионов евро за умышленное обхождение правил ЕС по предоставлению убежища. Сумма штрафа увеличивается на 1 миллион евро за каждый день.

Тужон заявил, что, поскольку это окончательное решение суда, Венгрия не оспаривает его, а подает иск о возмещении убытков. Министр отметил, что Договор о функционировании Европейского Союза предусматривает, что если европейская институция наносит ущерб государству-члену, она обязана компенсировать этот ущерб.

По его мнению, Суд ЕС не придерживался нескольких правил и не применил несколько принципов, которые он должен был бы применить в своем решении, тем самым нарушив права Венгрии. Поэтому Венгрия может подать иск о возмещении убытков против суда.

По мнению Тужона, это не является юридическим вопросом, поскольку, по его словам, решение суда было основано на идеологических и политических, а не юридических основаниях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил о намерениях судиться с ЕС из-за планов постепенного прекращения импорта российского газа.

