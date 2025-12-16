Премʼєр Естонії сказав, як Європа може довести Трампу, що не слабка
Естонський премʼєр-міністр Крістен Міхал вважає, що європейські лідери можуть спростувати слова Дональда Трампа про їхню слабкість, якщо погодять "репараційну позику" для України.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.
Минулого тижня президент США назвав Європу групою держав, які "занепадають", і назвав їхніх лідерів "слабкими".
На думку Міхала, ці лідери мають можливість довести Трампу протилежне на саміті лідерів ЄС 18-19 грудня, де буде вирішуватись доля позики Україні за рахунок заморожених російських активів.
"Європа може діяти спільно, ми маємо кошти, щоб підтримувати Україну протягом багатьох років, і ці кошти взяті з російських активів – це дуже сильний сигнал", – сказав він.
Коментуючи позицію Бельгії, естонський премʼєр сказав, що бельгійська влада "ставить розумні питання і розумні деталі", а обговорення відбуваються "спокійно і раціонально".
"Але зрештою, все зводиться до (ось чого. – Ред.). Чи відповідає Європа нашим потребам... і чи надсилає вона сигнал, що ми також можемо бути жорсткими в питаннях безпеки?" – сказав Міхал.
Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.
Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе.
Переговори ЄС з Бельгією щодо заморожених активів затягнулися через її вимогу додаткових гарантій.
