ЗМІ: переговори ЄС з Бельгією затягнулися через вимогу додаткових гарантій щодо росактивів

Посли ЄС у понеділок були змушені вести переговори до пізньої ночі, намагаючись переконати Бельгію підтримати використання заморожених російських активів для фінансування України, проте бельгійська сторона вимагає додаткових гарантій.

Про це пише Politico із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як пише видання, посли ЄС були "заблоковані" в будівлі Європейської ради до пізньої ночі, намагаючись переконати Бельгію підтримати плани використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України до 2027 року.

Зустріч послів мала відбутися у неділю, 14 грудня, але її відклали для того, аби Бельгія мала можливість переглянути компромісний текст, підготовлений Європейською комісією. Бельгійці хочуть бути впевнені, що їхня країна не залишиться незахищеною.

Останній документ, який є у розпорядженні видання, містить три гарантії.

По-перше, Бельгія може скористатися фінансуванням, рівним усій сумі пакета, якщо зіштовхнеться з юридичними претензіями з боку Москви.

По-друге, вона може покладатися на цю систему безпеки, незалежно від загальних фінансових гарантій, які надають окремі країни ЄС.

По-третє, гроші не будуть перераховані, доки ці гарантії не будуть надані. Усі столиці отримають вказівку одночасно скасувати свої двосторонні інвестиційні угоди з Росією, щоб Бельгія не залишилася наодинці з гнівом Москви.

Однак, за словами чотирьох ознайомлених дипломатів, бельгійська делегація в понеділок, 15 грудня, заявила, що цього "недостатньо". Країна продовжує стверджувати, що їй потрібні додаткові гарантії, та що вона не буде наражатися на непропорційні ризики.

Тим часом бельгійські посадовці заявили, що будь-які спроби ігнорувати їхні занепокоєння будуть марними, і кошти в депозитарії Euroclear просто не будуть випущені.

Водночас за словами одного з посадовців ЄС, переговори ще далеко не завершені.

"Вся робота була спрямована на те, щоб досягти угоди про репарації; чіткої альтернативи немає. І ми цього досягнемо. Це лише питання часу", – сказав він.

Зазначимо, очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе. Водночас в інших столицях наголошують, що неспроможність ЄС ухвалити це рішення вдарить не лише по Україні, а й по репутації Європи.

У ЄС заявили, що не планують ухвалювати це рішення без згоди Бельгії, хоча для цього достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів.

12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін – щоб не допустити у майбутньому їхнього розмороження через вето таких країн, як Угорщина.

Росія зі свого боку почала додаткове "залякування" Бельгії та вимагає у російському суді від бельгійського Euroclear майже $230 млрд.

