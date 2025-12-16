Премьер Эстонии сказал, как Европа может доказать Трампу, что она не слаба
Эстонский премьер-министр Кристен Михал считает, что европейские лидеры могут опровергнуть слова Дональда Трампа об их слабости, если согласуют "репарационный кредит" для Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.
На прошлой неделе президент США назвал Европу группой государств, которые "приходят в упадок", и назвал их лидеров "слабыми".
По мнению Михала, эти лидеры имеют возможность доказать Трампу обратное на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря, где будет решаться судьба займа Украине за счет замороженных российских активов.
"Европа может действовать сообща, у нас есть средства, чтобы поддерживать Украину в течение многих лет, и эти средства взяты из российских активов – это очень сильный сигнал", – сказал он.
Комментируя позицию Бельгии, эстонский премьер сказал, что бельгийские власти "задают разумные вопросы и разумные детали", а обсуждения проходят "спокойно и рационально".
"Но в конце концов, все сводится к (вот чему. – Ред.). Соответствует ли Европа нашим потребностям... и посылает ли она сигнал, что мы также можем быть жесткими в вопросах безопасности?" – сказал Михал.
Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.
Бельгия, на территории которой находятся замороженные российские активы, выступила категорически против их привлечения для "репарационного займа" Украине, опасаясь юридических последствий для себя.
Переговоры ЕС с Бельгией по замороженным активам затянулись из-за ее требования дополнительных гарантий.
