Хто увійшов у новий уряд Чехії і які сигнали вказують на корекцію курсу країни

Вранці 15 грудня президент Чехії Петр Павел повідомив про "завершення процесу призначення уряду, за винятком міністра охорони довкілля".

Таким чином, зміна влади у Чехії завершилася – до роботи приступив уряд на чолі з Андреєм Бабішем. Він вже встановив рекорд, ставши найстаршим новопризначеним головою уряду в історії Чехії.

Яку політику обере новообраний прем’єр? Варто визнати – перші сигнали вийшли досить тривожними.

Про те, хто увійшов у новий уряд Чехії та чого від нього чекати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Празька зима: що очікувати від уряду Андрея Бабіша і чи залишиться Чехія союзником України. Далі – стислий її виклад.

В новому уряді партія Бабіша ANO отримала вісім міністерських посад, ультраправа "Свобода та пряма демократія" (SPD) – три, а популісти з партії "Автомобілісти за себе" – чотири.

Міністр закордонних справ Петр Мачінка від партії "Автомобілісти за себе" тимачасово керуватиме і міністерством охорони навколишнього середовища.

До речі, Мачінка довгий час був співробітником експрезидента Вацлава Клауса, який в останні роки став відверто проросійським. І вплив ідеології Клауса все відчутніше помітний у заявах нового голови чеського МЗС.

Що стосується SPD, то міністрами від цієї політсили стали позапартійні експерти. Зокрема, міністром оборони по квоті цієї партії став генерал-майор у відставці та колишній заступник голови Генштабу Яромір Зуна.

При цьому лідер партії SPD Томіо Окамури заявив, що всі кандидати у міністри від його партії погодилися виконувати програму SPD.

Зокрема, це означає, що той самий Зуна підтримує наступну тезу: "Ми хочемо армію, яка захищатиме нашу територію та громадян, але ми відкидаємо гонку озброєнь та підтримку України".

Від моменту, як президент Павел дав мандат Бабішу формувати новий уряд, почали з’являтися вкрай небезпечні сигнали.

10 грудня комітет із закордонних справ парламенту Чехії мав розглянути резолюцію на підтримку України, подану тепер вже опозиційною партією STAN.

Втім, нова коаліція не підтримала таку заяву, запропонувавши власну, в якій стверджується підтримка мирному плану президента США Дональда Трампа. Така ініціатива викликала обурення опозиції. Перш за все через те, що мирний план наразі не сформований, тож невідомо, за що пропонується голосувати.

Зрештою, як компроміс було погоджено резолюцію із підтримкою "миротворчих зусиль" Дональда Трампа.

Це – один із перших дзвоників, що свідчать про корекцію зовнішнього курсу Чехії.

Інший сигнал – відмова новопризначеного прем’єра Бабіша голосувати за додаткову фінансову підтримку України.

"Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України… У нас немає грошей для інших країн", – заявив він.

В політичному плані Чехія перестає бути беззастережним союзником України та переходить у табір країн, які підтримують зусилля Трампа із якнайшвидшого встановлення миру шляхом умиротворення Путіна.

Принаймні, такі тези вже озвучує новообраний голова МЗС Петр Мачінка.

Але і це не все. Ще один тривожний сигнал – можливі призначення заступників міністрів.

Томіо Окамура наполягає на призначенні своїх однопартійців, що не пройшли до парламенту, заступниками міністрів – і Бабіш не заперечує.

Це означає, що високі посади в новому уряді отримають люди із антизахідним та проросійським мисленням.

І це само по собі обіцяє стати ще одним фактором ризику для України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Празька зима: що очікувати від уряду Андрея Бабіша і чи залишиться Чехія союзником України.