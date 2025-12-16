Кто вошел в новое правительство Чехии и какие сигналы указывают на коррекцию курса страны

Утром 15 декабря президент Чехии Петр Павел сообщил о "завершении процесса назначения правительства, за исключением министра охраны окружающей среды".

Таким образом, смена власти в Чехии завершилась – к работе приступило правительство во главе с Андреем Бабишем. Он уже установил рекорд, став самым пожилым новоназначенным главой правительства в истории Чехии.

Какую политику выберет новоизбранный премьер? Стоит признать – первые сигналы оказались довольно тревожными.

О том, кто вошел в новое правительство Чехии и чего от него ждать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пражская зима: что ожидать от правительства Бабиша и останется ли Чехия союзником Украины. Далее – краткое изложение статьи.

В новом правительстве партия Бабиша ANO получила восемь министерских постов, ультраправая "Свобода и прямая демократия" (SPD) – три, а популисты из партии "Автомобилисты за себя" – четыре.

Министр иностранных дел Петр Мачинка от партии "Автомобилисты за себя" временно будет руководить и министерством охраны окружающей среды.

Кстати, Мачинка долгое время был сотрудником экс-президента Вацлава Клауса, который в последние годы стал откровенно пророссийским. И влияние идеологии Клауса все более ощутимо заметно в заявлениях нового главы чешского МИД.

Что касается SPD, то министрами от этой политсилы стали беспартийные эксперты. В частности, министром обороны по квоте этой партии стал генерал-майор в отставке и бывший заместитель председателя Генштаба Яромир Зуна.

При этом лидер партии SPD Томио Окамура заявил, что все кандидаты в министры от его партии согласились выполнять программу SPD.

В частности, это означает, что тот же Зуна поддерживает следующий тезис: "Мы хотим армию, которая будет защищать нашу территорию и граждан, но мы отвергаем гонку вооружений и поддержку Украины".

С момента, как президент Павел дал мандат Бабишу формировать новое правительство, начали появляться крайне опасные сигналы.

10 декабря комитет по иностранным делам парламента Чехии должен был рассмотреть резолюцию в поддержку Украины, поданную теперь уже оппозиционной партией STAN.

Впрочем, новая коалиция не поддержала такое заявление, предложив собственное, в котором утверждается поддержка мирного плана президента США Дональда Трампа. Такая инициатива вызвала возмущение оппозиции. Прежде всего из-за того, что мирный план пока не сформирован, поэтому неизвестно, за что предлагается голосовать.

В конце концов, в качестве компромисса была согласована резолюция с поддержкой "миротворческих усилий" Дональда Трампа.

Это – один из первых звонков, свидетельствующих о коррекции внешнего курса Чехии.

Другой сигнал – отказ новоназначенного премьера Бабиша голосовать за дополнительную финансовую поддержку Украины.

"Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины… У нас нет денег для других стран", – заявил он.

В политическом плане Чехия перестает быть безоговорочным союзником Украины и переходит в лагерь стран, поддерживающих усилия Трампа по скорейшему установлению мира путем умиротворения Путина.

По крайней мере, такие тезисы уже озвучивает новоизбранный глава МИД Петр Мачинка.

Но и это не все. Еще один тревожный сигнал – возможные назначения заместителей министров.

Томио Окамура настаивает на назначении своих однопартийцев, не прошедших в парламент, заместителями министров – и Бабиш не возражает.

Это означает, что высокие должности в новом правительстве получат люди с антизападным и пророссийским мышлением.

И это само по себе обещает стать еще одним фактором риска для Украины.

