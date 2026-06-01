Зеленський розповів, коли до Києва можуть приїхати Віткофф і Кушнер

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїдуть в Україну протягом двох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив в інтерв’ю CBS News.

Зеленський зазначив, що отримав повідомлення про такі потенційні терміни візиту посланців Дональда Трампа від української переговорної групи.

"Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Я сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди через два тижні. Але принаймні я отримав таке повідомлення від своєї переговорної групи, вони сказали мені, що у них були контакти зі Стівом і Джаредом, і вони сказали, що готові приїхати в Україну і поговорити", – сказав він.

При цьому Зеленський визнав, що візит Кушнера і Віткоффа залежить від ситуації на Близькому Сході.

Водночас він додав, що "нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні".

"Вони тут ще жодного разу не були. Я думаю, це важливо не [тільки] для нас. Їм корисно зрозуміти, побачити, побачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я говорив про це раніше: якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, їм потрібно приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", – резюмував Зеленський.

Після повернення секретаря РНБО Рустема Умєрова з перемовин у США у перший тиждень травня Зеленський казав, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва на межі весни-літа 2026 року.

В Офісі українського президента нещодавно запевняли, що запрошення до Києва для перемовників президента США Дональда Трампа залишається актуальним.