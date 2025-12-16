У районі Копенгагена вперше помітили дельфінів

У порту данської столиці Копенгагена в понеділок помітили двох дельфінів – за словами біологів, вони вперше опинились у внутрішніх водах Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Жителі Копенгагена напередодні опублікували у соцмережах відео, на якому у порту міста видно двох дельфінів. Вони також стрибали на поверхні води.

Фото: DR

Данський біолог Карл Кінзе, який працює у Державному музеї природної історії Данії, назвав випадок "сенсацією на сенсації".

"Такого ще не бачили у внутрішніх данських водах", – цитує його DR.

На думку іншого морського біолога Майкла Гансена, два дельфіни, ймовірно, потрапили до столиці, бо "слідували за якоюсь рибою". "Це могли бути, наприклад, оселедці", – каже він.

Досі дельфінів помічали хіба біля узбережжя Данії в районі міста Гельсінгер, що на північно-східному острові Зеландія.

Європейська комісія у 2024 році схвалила план тимчасового закриття Біскайської затоки, що на атлантичному узбережжі Франції та Іспанії, для великих рибальських суден, щоб запобігти випадковому вилову дельфінів.

У 2023 році суд зобов’язував владу Франції тимчасово закрити райони рибальства у Біскайській затоці для збереження дельфінів.