У районі Копенгагена вперше помітили дельфінів
Новини — Вівторок, 16 грудня 2025, 19:39 —
У порту данської столиці Копенгагена в понеділок помітили двох дельфінів – за словами біологів, вони вперше опинились у внутрішніх водах Данії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Жителі Копенгагена напередодні опублікували у соцмережах відео, на якому у порту міста видно двох дельфінів. Вони також стрибали на поверхні води.
Данський біолог Карл Кінзе, який працює у Державному музеї природної історії Данії, назвав випадок "сенсацією на сенсації".
"Такого ще не бачили у внутрішніх данських водах", – цитує його DR.
На думку іншого морського біолога Майкла Гансена, два дельфіни, ймовірно, потрапили до столиці, бо "слідували за якоюсь рибою". "Це могли бути, наприклад, оселедці", – каже він.
Досі дельфінів помічали хіба біля узбережжя Данії в районі міста Гельсінгер, що на північно-східному острові Зеландія.
Європейська комісія у 2024 році схвалила план тимчасового закриття Біскайської затоки, що на атлантичному узбережжі Франції та Іспанії, для великих рибальських суден, щоб запобігти випадковому вилову дельфінів.
У 2023 році суд зобов’язував владу Франції тимчасово закрити райони рибальства у Біскайській затоці для збереження дельфінів.