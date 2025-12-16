В районе Копенгагена впервые заметили дельфинов

В порту датской столицы Копенгагена в понедельник заметили двух дельфинов – по словам биологов, они впервые оказались во внутренних водах Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Жители Копенгагена накануне опубликовали в соцсетях видео, на котором в порту города видны два дельфина. Они также прыгали на поверхности воды.

Фото: DR

Датский биолог Карл Кинзе, работающий в Государственном музее естественной истории Дании, назвал случай "сенсацией на сенсации".

"Такого еще не видели во внутренних датских водах", – цитирует его DR.

По мнению другого морского биолога Майкла Гансена, два дельфина, вероятно, попали в столицу, потому что "следовали за какой-то рыбой". "Это могли быть, например, сельди", – говорит он.

До сих пор дельфинов видели разве что у побережья Дании в районе города Хельсингер, что на северо-восточном острове Зеландия.

Европейская комиссия в 2024 году одобрила план временного закрытия Бискайского залива, расположенного на атлантическом побережье Франции и Испании, для крупных рыболовных судов, чтобы предотвратить случайный вылов дельфинов.

В 2023 году суд обязал власти Франции временно закрыть районы рыболовства в Бискайском заливе для сохранения дельфинов.