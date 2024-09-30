У ЄС пропонують заходи для захисту дельфінів біля Іспанії та Франції

Європейська комісія в понеділок, 30 вересня, схвалила план тимчасового закриття Біскайської затоки, що на атлантичному узбережжі Франції та Іспанії, для великих рибальських суден, щоб запобігти випадковому вилову дельфінів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Пропозиція, яку ще мають схвалити Європейський парламент і Рада ЄС, передбачає закриття Біскайської затоки для рибальських суден завдовжки понад вісім метрів на період з 22 січня до 20 лютого 2025 року.

Відповідні судна повинні будуть залишатися в порту, "щоб уникнути випадкового вилову дрібних китоподібних у зимовий період, який вчені визначили як період підвищеного ризику прилову", пояснюють у Єврокомісії.

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Пропозиція Єврокомісії передбачає й інші обов’язкові заходи для суден, зокрема використання акустичних відлякувальних пристроїв та моніторинг малих китоподібних протягом усього року за допомогою бортових спостерігачів і бортових камер.

Очікується, що рішення торкнеться близько 300 суден, які належать Бельгії, Іспанії, Португалії та Франції.

За даними Міжнародної ради з дослідження моря, близько 9000 дельфінів гинуть щороку через випадковий вилов уздовж французького узбережжя Атлантичного океану. Це значно перевищує поріг у 4500 тварин, загибель яких ставить під загрозу виживання популяції.

У 2023 році суд зобов’язував владу Франції тимчасово закрити райони рибальства у Біскайській затоці для збереження дельфінів.