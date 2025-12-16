ЗМІ: проєкт європейського винищувача нового покоління FCAS – під загрозою

Зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини та Іспанії, що відбулася минулого тижня, не привела до прориву в порятунку проблемної програми зі створення спільного європейського винищувача нового покоління FCAS.

Про це агентству Reuters повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Одне з джерел додало, що реалізація проєкту вартістю 100 млрд євро, в рамках якого три країни мали спільно побудувати винищувач п'ятого покоління, який замінив би французькі Rafales і німецько-іспанські Eurofighters, тепер "малоймовірна".

Оголошення про перехід проєкту до наступного етапу було попередньо заплановано на зустрічі глав урядів ЄС у Брюсселі цього тижня.

Два інших джерела з галузі також заявили, що очікують, що переговори щодо наступного етапу програми перенесуть на 2026 рік, оскільки зараз немає сенсу публічно обговорювати це питання.

Три країни також не змогли дійти згоди щодо "бойової хмари" та систем безпілотників, які передбачені в рамках програми FCAS.

В основі суперечки лежить бажання французького військового підрядника Dassault взяти на себе провідну роль у проекті, обійшовши німецького партнера Airbus, що офіційний Берлін вважає неприйнятним.

Ще однією з труднощів є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Раніше у вівторок глава Dassault висловив сумніви щодо майбутнього програми, заявивши, що воно залежить від того, чи готова Німеччина переглянути свою залежність від імпорту американської зброї.

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Європа почала серйозно обговорювати альтернативи проєкту винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS).