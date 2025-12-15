Нова глава британської розвідки: Путін затягує мирні переговори щодо України

Нова глава розвідувального відомства Великої Британії MI6 Блейз Метревелі попередила, що господар Кремля Владімір Путін навмисно затягує переговори щодо припинення війни в Україні, що ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа з укладення угоди до кінця року.

Заяву очільниці розвідувального відомства наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Метревелі сказала про Путіна: "Він затягує переговори і перекладає витрати війни на власне населення".

"Путін не повинен сумніватися, що наша підтримка є незмінною. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде тривати", – додала вона.

Глава MI6 також попередила, що світ "зараз є більш небезпечним і суперечливим, ніж був протягом десятиліть", і як наслідок Європа опинилась "в просторі між миром і війною".

Метревелі також підтвердила, що Росія стоїть за деякими інцидентами з появою невідомих дронів над низкою міст Європи.

Як повідомлялося, анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.