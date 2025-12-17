Британські студенти знову зможуть брати участь у програмі Erasmus+

Велика Британія та Європейський Союз у середу, 17 грудня, домовилися дозволити британським студентам знову приєднатися до популярної програми обміну студентами Erasmus+.

Про це йдеться у заяві британського уряду, передає "Європейська правда".

Британський уряд зазначив, що внесок країни на 2027-2028 навчальний рік складе близько $760 млн. Угода передбачає 30% знижку порівняно з стандартними умовами чинної торговельної угоди з ЄС.

Як зазначається, лише за перший рік понад 100 тисяч молодих людей у Британії зможуть скористатися цією програмою.

"Приєднання до Erasmus+ є величезною перемогою для нашої молоді, оскільки воно руйнує бар'єри та розширює горизонти, щоб забезпечити кожному, незалежно від походження, можливість навчатися та проходити стажування за кордоном. Це не просто подорож: це майбутні навички, академічний успіх і надання наступному поколінню доступу до найкращих можливостей", – заявив британський міністр з питань відносин з ЄС Нік Томас-Сімондс.

Окрім цього, Британія та Європейський Союз також домовилися про прогрес у переговорах, які можуть знизити витрати на електроенергію для британців та підприємств, розпочавши детальну фазу переговорів щодо можливості участі Великої Британії у внутрішньому ринку електроенергії ЄС.

Також Британія та ЄС домовилися завершити переговори щодо нової угоди про харчові продукти та напої (SPS) та угоди про обмін квотами на викиди вуглецю (ETS) до наступного саміту Великої Британії та ЄС у 2026 році.

Зазначимо, після Brexit Лондон і Брюссель почали вести переговори про окремі загальноєвропейські програми, в яких Британія була зацікавлена зберегти участь.

Серед іншого, у грудні 2023-го вона стала асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe, з якої вийшла після виходу з ЄС.

А в квітні 2024 року Європейська комісія оголосила про наміри укласти з Британією нову угоду, яка спростить умови подорожей, навчання та працевлаштування європейської та британської молоді за кордоном.